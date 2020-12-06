وزارة الصحة.. حلول تقنية ورعاية عن بُعد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع حزمة مبتكرة من أحدث الخدمات الصحية الذكية، والحلول المستدامة لترسيخ الجانب الوقائي، ودمج التطبيقات الذكية في الخدمات الصحية، وتقديم خدمات رعاية صحية عن بُعد، وفق أفضل الممارسات العالمية.

ودعا الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، عوض صغير الكتبي، رواد المعرض من مختصين ومهتمين، إلى زيارة منصة الوزارة، للاطلاع على تجربة فريدة في الحلول التقنية الصحية التي تحاكي مستقبل الرعاية الصحية بالشراكة مع رواد التقنيات في أعرق الشركات التكنولوجية.

وتشارك الوزارة بمشروعات صحية مبتكرة تلبي احتياجات المرضى والمتعاملين، تضم مشروع ربط الإسعاف الوطني مع قسم الطوارئ في مستشفيات الوزارة، إضافة إلى مشروع تطبيق «رعاية» لتوفير المتابعة الطبية للحالات الإيجابية والمشتبهة بـ«كوفيد-19».

كما تشارك الوزارة بمشروع «التطبيب عن بعد» لتقديم الاستشارات الطبية، ومتابعة الحالات الصحية للمرضى عن طريق الاتصال المرئي، فضلاً عن مشروع منصة المرضى الرقمية «شفاء»، التي تمثل المرجع الرئيس للاطلاع على المعلومات الطبية والإكلينيكية والسجل الطبي للمرضى، وذلك من خلال تحقيق ربط إلكتروني مباشر مع نظام تكنولوجيا الرعاية الصحية «وريد» الداعم لجميع مراكز ومستشفيات الوزارة ضمن شبكة موحدة.

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