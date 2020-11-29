تغريم رئيس مجلس إدارة سابق 825.7 ألف درهم لضلوعه في سلوكيات مضللة

أعلنت الهيئة القانونية للأسواق المالية، تأييدها إجراءات التنفيذ الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية ضد الدكتور مباشر شيخ لضلوعه في سلوكيات مضللة وخادعة.

وأفادت "دبي للخدمات المالية"، في بيان اليوم، بأنه عقب جلسات استماع استمرت لمدة خمسة أيام، أصدرت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرارها يوم 20 أكتوبر بتأييد القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، وفرض العقوبات التالية:

- تغريم الدكتور مباشر شيخ مبلغ 225 ألف دولار (نحو 825.7 ألف درهم).

- إلزامه بدفع تعويضات لا تقل عن 644 ألفاً و836 دولاراً (2.33 مليون درهم) لشركة «ماس كليرسايت ليمتد» تمثل المبلغ النقدي الذي سحبه بطريقة مضللة، إلى جانب الفوائد المتراكمة.

- حظره من تولي مناصب أو تسلم وظائف في شركات معينة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.

- منعه من مزاولة أي وظيفة مرتبطة بالخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.

يشار إلى أن الدكتور مباشر شيخ هو رئيس مجلس الإدارة السابق والمسؤول التنفيذي الأول السابق والمستفيد الحقيقي الرئيس لشركة «ماس كليرسايت ليمتد» المعروفة اختصاراً بـ«ماس»، والتي كانت خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية قبل وضعها قيد التصفية في نوفمبر 2015.

دبي - الإمارات اليوم

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news