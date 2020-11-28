حكومة دبي: «محفظة نقودي» الرقمية تمهّد للاستغناء عن العُملات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت حكومة دبي، ممثلة بدائرة المالية ودائرة دبي الذكية، أن «محفظة نقودي الرقمية»، تُعدّ أداة مهمة داعمة لمبادرة «دبي اللانقدية»، التي أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي، بهدف التمهيد للاستغناء عن العُملات، وتحويل عمليات الدفع في دبي إلى طرق دفع غير نقدية بشكل آمن وسهل، بما يغطي جميع القطاعات.

وتمكّن «محفظة نقودي» المتعاملين من أفراد وشركات مع مختلف الجهات الحكومية، وغير الحكومية المنضوية تحت مظلة بوابة «سداد دبي» الخاصة بسداد رسوم الخدمات الحكومية، وخدمات بعض الجهات شبه الحكومية والخاصة، من سداد الرسوم بسرعة وسهولة وأمان.

شريك استراتيجي

أكّد المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، أن «محفظة نقودي»، بدعم من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ستكون شريكاً استراتيجياً لمشروع «دبي اللانقدية»، لافتاً إلى أن أهداف المشروع تتمثل في تحفيز استخدام طرق الدفع الذكية في جميع التعاملات مع الاستغناء عن العُملات النقدية، ضمن الجهود الحثيثة لدعم التحوّل الرقمي الكامل للإمارة، وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال آل صالح: «تحرص الدائرة على الارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين مع حكومة دبي، عبر إتاحة (محفظة نقودي)، وغيرها من القنوات العملية المتسمة بالأمان وسهولة الاستخدام، لسداد رسوم الخدمات الحكومية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في فريق عمل دبي اللانقدية، في مقدمتها (دبي الذكية)، التي نشيد بالجهود التي تبذلها في مجال تطوير البنية التحية الرقمية لإمارة دبي، وتقديم قنوات السداد الرقمي للرسوم».

طريقة مُثلى

من جانبه، قال مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية» المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر: «نؤمن في (دبي الذكية) إيماناً راسخاً بأن المعاملات غير النقدية هي المستقبل والطريقة المُثلى، التي ستتم بها الأعمال والتجارة في القرن الـ21 وما بعده».

وتابع: «تؤسس مبادرة (إطار العمل غير النقدي) لمبادرات وخدمات وبرامج أخرى تعِد بتحويل جميع معاملات الدفع في إمارة دبي إلى منصّات غير نقدية آمنة، وسهلة الاستخدام في جميع القطاعات، فيما تعد مبادرة (نقودي) مثالاً بارزاً على هذه الخدمات، كما أنها أداة قوية تتيح التعاملات غير النقدية على نطاق واسع بين الأفراد والشركات والجهات الحكومية وغير الحكومية».

لاعب أساسي

بدوره، قال المدير العام وعضو مجلس إدارة شركة «إماراتك»، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار، ثاني الزفين: «يسرنا أن نكون من المسهمين في تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية واللانقدية، ومن الداعمين لحكومة دبي في تطبيق الخدمات الرقمية بشكل كامل، وتحويل جهاتها الحكومية إلى جهات ذات خدمات وعمليات رقمية ولانقدية، كما يسعدنا أن تكون (محفظة نقودي) من اللاعبين الأساسيين حالياً في دفع عجلة النمو والتقدم الحضاري للوصول إلى نموذج ذكي بالكامل، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تتبناها حكومة دبي الذكية».

سداد الرسوم

تُعدّ «محفظة نقودي»، التي طوّرتها شركة «إماراتك»، التابعة لمؤسسة دبي للاستثمار، وأطلقتها دائرة المالية و«دبي الذكية» العام الماضي، أحدث الخيارات المتاحة لسداد الرسوم الحكومية، عبر منصّة سداد الرسوم الرقمية التابعة لحكومة دبي: بوابة «سداد دبي» الإلكترونية. ويمكن للمتعاملين تغذية رصيد «محفظة نقودي» الرقمية عبر الإنترنت من الحسابات الجارية في البنوك المحلية والدولية عن طريق رقم الحساب الدولي (آيبان)، ومن البطاقات الائتمانية، فضلاً عن إمكانية تغذيته بالنقد في عدد من مؤسسات الصرافة. وتتميز المحفظة الرقمية نقودي بالمرونة، وعدم وجود سقف أدنى أو أعلى للرصيد، كما تتسم بإمكانية الإرجاع الفوري للمعاملات المالية في حالات أو الإلغاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news