«3 أيام من التخفيضات الكبرى» تقدم عروضاً ترويجية حتى 90%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي العديد من العروض الترويجية والصفقات المذهلة للمتسوقين، خلال الفترة بين 26 و28 الجاري.

وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الكثير من فرص التسوق الرائعة، خلال فعالية التسوق، حيث يستفيد سكان دبي وزوارها من العروض الترويجية الهائلة، والصفقات الكبرى على جميع المنتجات، من أحدث الأزياء العالمية، إلى المجوهرات المصنوعة يدوياً، والأجهزة الإلكترونية.

وتقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» عروضاً ترويجية تصل إلى 90% في مئات المتاجر، ضمن أفضل وجهات التسوق في دبي، لتثبت مرة أخرى أنها إحدى أكثر فعاليات التجزئة شعبيةً على مستوى المدينة، بالإضافة إلى كونها طريقةً رائعة للاحتفال بعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من تحدي دبي للياقة، الذي حقق نجاحاً مذهلاً هذا العام.

ومع العديد من الصفقات والأنشطة الترفيهية على مستوى المدينة، تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لمحة عمَّا يمكن أن يتوقعه السكان والزوار من الدورة المقبلة لمهرجان دبي للتسوق، والتي تنطلق يوم 17 ديسمبر، وتستمر حتى 30 يناير 2021، وتشمل العديد من العروض الترويجية، والحفلات الموسيقية والأسواق التجارية.

- سكان دبي وزوارها يستفيدون من العروض الترويجية والصفقات الكبرى على جميع المنتجات.

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