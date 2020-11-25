«طيران الإمارات» تعيد لعملائها 6.3 مليارات درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكملت شركة «طيران الإمارات» برنامجاً مكثفاً لإنجاز طلبات استرداد الأموال المتراكمة، التي نجمت عن تعطل حركة السفر نتيجة لجائحة «كورونا».

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، بأنها تلقت خلال الأشهر الماضية، اعتباراً من أبريل الماضي، نحو 1.7 مليون طلب استرداد وأنجزتها بعد التحقق من صحتها، حيث أعادت لعملائها 6.3 مليارات درهم، منها 4.7 مليارات درهم أعيدت للعملاء الذين حجزوا مباشرة مع الناقلة، أما بقية المبالغ فقد أعيدت عبر وكالات السفر.

وأضافت أنها تلقت فضلاً عن ذلك، أكثر من 130 ألف استعلام متعلق برد الأموال من العملاء ووكالات السفر، كما أجرت تعديلات على نحو أربعة ملايين تذكرة طيران.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها سخرت موارد إضافية لزيادة قدرتها على تسوية الطلبات، إذ عمل في ذروة المشروع 110 موظفين لمعالجة المطالبات وردّ الأموال للعملاء، مقابل 19 شخصاً كانوا يؤدون هذه المهام في الأحوال العادية قبل انتشار الجائحة، وتمت الاستعانة بموظفين من مختلف الأقسام لتسريع الإنجاز.

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، إن «الجائحة تسببت، خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، في تعطيل حركة السفر على نطاق واسع حول العالم، الأمر الذي وضع صناعة الطيران والسفر، بما في ذلك (طيران الإمارات)، أمام حجم غير مسبوق من طلبات استرداد الأموال».

وأضاف: «لم يكن هذا الموقف سهلاً لدى أي ناقلة جوية وهي تواجه أزمة نقدية نتيجة لتقلص العمليات بشكل كبير، لكننا خلال تلك الأشهر الصعبة تعاملنا مع تأثيرات الجائحة في أعمالنا، وأكدنا التزامنا القوي نحو عملائنا». وتابع كلارك: «بفضل جهود فرق رد الأموال وخدمة العملاء، ودعم وتعاون شركائنا، وتفهّم عملائنا، استطعنا إنجاز جميع معاملات رد المبالغ المتراكمة، ومازلنا نتلقى أعداداً كبيرة من طلبات استرداد المبالغ وتغيير تذاكر السفر، مقارنة بأوقات ما قبل الجائحة، لكننا أصبحنا الآن قادرين على التعامل مع هذه الطلبات في غضون سبعة أيام».

وأشار إلى أنه «إضافة إلى الالتزام برد المبالغ المتراكمة، قدمنا لعملائنا مرونة وخيارات السفر في أوقات لاحقة، كما ساعدنا أعضاء برنامجنا لمكافأة ولاء المسافرين الدائمين على الاحتفاظ بفئة عضوياتهم، ووفرنا لهم طرقاً أخرى لكسب وإنفاق أميالهم».

وذكر كلارك أنه «بالنسبة لعملائنا الذين استمروا في السفر، قدمت (طيران الإمارات) أول تغطية عالمية مجاناً ضد (كوفيد-19) لطمأنتهم وراحة بالهم، كما طبقنا تدابير صارمة للسلامة على الأرض وفي الأجواء، وحرصنا على توفير المعلومات حول أحدث متطلبات السفر على موقعنا الشبكي».

مرونة

توفر سياسات الحجز الخاصة بـ«طيران الإمارات» المرونة والثقة للعملاء في تخطيط أسفارهم.

وأكدت الناقلة أنه يمكن للعملاء الذين يشترون تذاكر «طيران الإمارات» للسفر حتى 31 مارس 2021، الاستفادة من شروط وخيارات إعادة الحجز، إذا ما اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم، حيث يتوافر للعملاء خيارات لتغيير تاريخ السفر، أو تمديد صلاحية تذاكرهم لمدة عامين.

- «الشركة» أكملت برنامجاً مكثفاً لإنجاز طلبات استرداد الأموال المتراكمة.

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