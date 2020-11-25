50 جهازاً متصلاً بالإنترنت اللاسلكية في المنازل بالإمارات

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت شركة «بالو ألتو نتوركس»، للأمن الإلكتروني، عن أنه يوجد ما بين 20 إلى 50 جهازاً متصلاً بشبكة الإنترنت اللاسكلية المنزلية في دولة الإمارات، تتنوع بين أجهزة الهواتف الذكية لأفراد الأسرة وأجهزة الكمبيوتر والألواح الذكية والتلفاز والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، فضلاً عن أجهزة المساعدة الرقمية الشخصية وأجراس الأبواب المزودة بتقنيات عالية، وذلك في ظل عمل الكثيرين من المنزل حالياً، وزيادة الأجهزة المنزلية الذكية.

وقال رئيس أمن المعلومات لدى «بالو ألتو نتوركس» في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيدر باشا، خلال مؤتمر حول الأمن الإلكتروني 2021، إن شبكات وتطبيقات الجيل الخامس ستشهد دفعة قوية خلال العام المقبل في الإمارات، متوقعاً أن يطرح المشغلان، وهما: مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة «دو»، عروضاً وحوافز على باقات الجيل الخامس لدعم انتشاره، بعد أن تم ضخ استثمارات كثيرة في الشبكات والبنية التحتية، خلال السنوات الماضية، بعكس الوضع في الكثير من دول الشرق الأوسط الأخرى.

وأضاف أن حلول الدفع اللاتلامسية شهدت نمواً كبيراً في الإمارات، مثل العديد من الدول، شاملة محال التجزئة والمقاهي والمطاعم، وغيرها، مع التوسع في استخدام ما يسمى «كيو آر كود»، أو «كود الاستجابة السريع»، نظراً للحرص على تقليل مخاطر العدوى مع انتشار فيروس «كورونا» عالمياً، داعياً إلى الحذر واتخاذ الاحتياطات، لأن مجرمي الإنترنت باتوا يستهدفون الإجراءات الجديدة، أو المعدلة القائمة على عدم التلامس.

وأشار باشا إلى أن القراصنة يحرصون، دائماً، على استغلال آخر التوجهات أو المستجدات العالمية في ما يتعلق بجائحة «كورونا»، مع الاستغلال الواسع من المجرمين للموضوعات المتعلقة بها، مثل حملات اختراق البريد الإلكتروني للمنشآت تحت عناوين، مثل «كوفيد-19»، مبيناً أنه في المتوسط يجري، يومياً، إنشاء 1767 عنوان «ويب» عالي الخطورة أو خبيثاً عالمياً، تحمل عنواناً يتعلق بالجائحة أو اللقاح المنتظر.

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