%46 ارتفاعاً في إيرادات فنادق أبوظبي خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، عن تحقيق الإمارة أعلى معدلات للإشغال الفندقي خلال الربع الثالث من العام الجاري، مصحوبة بثالث أعلى إيرادات عن كل غرفة فندقية في المنطقة، موضحة أنه مقارنة مع الربع الثاني من عام 2020، ارتفعت إيرادات الفنادق بنسبة 46%، مدعومة بزيادة نسبتها 95% في إجمالي عدد النزلاء. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تطوير القطاع السياحي الفصلي، افتراضياً، والذي تناول آخر المستجدات حول نشاط القطاع في أبوظبي، والمؤشرات الإيجابية وبوادر الانتعاش الواعدة للقطاع. وقدّم الاجتماع لمحة عامة حول عائدات النشاط السياحي خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي عكست التعافي التدريجي للقطاع بعد تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وتجلى هذا التعافي بشكل أكبر من خلال زيادة الإقبال على مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة بنسبة 83%، وزيادة حجوزات شركات الطيران بنسبة 119%.

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