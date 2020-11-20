«جمارك دبي» توقع تفاهماً مع «ترانسغارد» لحماية البضائع الثمينة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت دائرة جمارك دبي مذكرة تفاهم مع شركة «ترانسغارد» لتقديم الخدمات الأمنية، لنقل وحراسة وتخزين البضائع الثمينة للمسافرين والعملاء.

وأفادت الدائرة في بيان، أمس، بأن الخدمات المقدمة من الشركة تشمل تخزين البضائع، واصطحابها للتفتيش، والنقل، والتخليص الجمركي، والتعامل بجميع أنواع البيانات الجمركية المعتمدة لدى الجهات الجمركية، على أن تقدم تلك الخدمات عبر مباني مطارات دبي (مطار دبي الدولي، مطار آل مكتوم، قرية الشحن، المنطقة الحرة لمطار دبي) والمنافذ الجمركية في إمارة دبي.

ووقّع المذكرة المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في «جمارك دبي»، الدكتور عبدالله بوسناد، ورئيس أمن مجموعة الإمارات الرئيس التنفيذي لـ«ترانسغارد»، الدكتور عبدالله الهاشمي.

وقال بوسناد إن «(جمارك دبي) تضع متطلبات عملائها في مقدمة أولوياتها، حيث تحرص الدائرة على توفير أفضل الممارسات العالمية للمسافرين والعملاء».

بدوره، قال الهاشمي إن «شركة (ترانسغارد) ستزود (جمارك دبي) بخدماتها، لتوفير الحماية للبضائع الثمينة، وستؤدي هذه الخطوة إلى تيسير العمليات التجارية وتحسين معايير الخدمات».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news