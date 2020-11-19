32.6 % نمواً في عقود الزواج بين المواطنين بدبي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات، نشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد عقود الزواج المسجّلة في الإمارة، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري للإماراتي المتزوج بإماراتية، بلغ 1004 عقود، مقابل 757 عقد زواج في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو كبيرة بلغت نحو 32.6%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة محاكم دبي، وحصلت عليها «الإمارات اليوم»، استحوذت عقود الزواج للإماراتي المتزوج بإماراتية على نحو 26.4% من إجمالي العقود المسجلة في الإمارة، البالغ عددها 3796 عقداً، خلال الفترة الممتدة بين شهرَي يناير وأكتوبر الماضيين.

في المقابل، تراجع عدد حالات الطلاق بين المواطنين بنسبة بلغت نحو 27%، منذ بداية العام الجاري حتى شهر أكتوبر، ووصل عدد حالات الطلاق إلى 236، مقابل 323 في الفترة ذاتها من عام 2019. واستحوذت حالات الطلاق بين المواطنين على نحو 19.2% من إجمالي حالات الطلاق المسجّلة في الإمارة، التي وصلت إلى 1226 حالة طلاق خلال الفترة ذاتها.

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