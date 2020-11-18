إنجاز 319 مبنى جديداً في دبي خلال أكتوبر الماضي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت بيانات، أعلن عنها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة وصل إلى 2798 مبنى جديداً، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر 2020، بمعدل بلغ 280 مبنى شهرياً، في وقت سجل فيه أكتوبر وحده 319 مبنى جديداً.

وأوضحت البيانات الصادرة عن بلدية دبي أن الفلل الخاصة تصدرت قائمة المباني المنجزة من حيث العدد، خلال تلك الفترة بمعدل 1331 مبنى، تلتها الفلل الاستثمارية التي سجلت 849 مبنى، ثم المباني المتعددة الطوابق المنجزة بـ359 مبنى، تليها المباني الصناعية بـ134 مبنى، فيما بلغ عدد المباني العامة 125 مبنى.

الفلل الخاصة

وأظهرت الإحصاءات تصدر الفلل الخاصة قائمة المباني المنجزة، خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2020، من حيث النسبة، مستحوذة على 47.6% من إجمالي المباني، تلتها الفلل الاستثمارية بنسبة 30.3%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 12.8%، في حين بلغت حصة المباني الصناعية 4.8%، والمباني العامة 4.5%.

المباني وفق الشهر

ووفقاً للشهر، أظهرت البيانات أن يناير 2020 سجل 271 مبنى منجزاً، مقابل 327 مبنى خلال فبراير، و353 مبنى خلال مارس، و229 مبنى في أبريل، فيما سجل مايو 214 مبنى، ويونيو 221 مبنى، ويوليو 252 مبنى، ليصل العدد إلى 237 مبنى جديداً في أغسطس، ويرتفع إلى 375 مبنى في سبتمبر، مقابل 319 مبنى في أكتوبر الماضي.

واستحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة معاً على نسبة 77.9% من عدد المباني المنجزة، خلال الفترة بين يناير وأكتوبر، مسجلة 2180 مبنى.

وبحسب «دبي للإحصاء»، فإن تلك الأرقام تخص المباني المنجزة في مناطق خاضعة لبلدية دبي، خلال الفترة المحددة.

يُشار إلى أن عدد المباني المنجزة في دبي، خلال العام الماضي، بلغ 6665 مبنى جديداً، بقيمة إجمالية بلغت 36 ملياراً و114 مليون درهم، وبنسبة نمو 6%.





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