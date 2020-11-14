2.45 تريليون درهم العلامة التجارية الوطنية للإمارات

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تصدرت دولة الإمارات، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «أقوى العلامات التجارية الوطنية للعام 2020»، وجاءت الدولة في المركز 18 عالمياً بقيمة بلغت 672 مليار دولار أميركي (2.45 تريليون درهم) بحسب تقرير مؤسسة «براند فايننس» السنوي الذي يرصد العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمة والأقوى تأثيراً.

وعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهت دول العالم منذ مطلع العام الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تمكنت الإمارات من تعزيز موقعها في قائمة العشرين الكبار، بل ونجحت في تحقيق أكبر ارتفاع بين هذه الدول بتقدمها من المرتبة الـ20 في التقرير السابق، إلى المرتبة الـ 18 هذا العام، لتؤكد أنها العلامة الوطنية الأعلى قيمة في منطقة الشرق الأوسط بحسب التقرير الذي يقدم تصوراً متكاملاً عن قيمة العلامات التجارية الوطنية ومدى ما تتمتع به من حضور وتأثير على الساحة العالمية.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «براند فاينانس»، ديفيد هاي، إن «الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز مكانتها على المستوى العالمي وترسيخ علامتها التجارية الوطنية، أسهمت في وضع الدولة في بؤرة الاهتمام العالمي ونجحت في ترسيخ صورتها الإيجابية لدى الجمهور العالمي»، مشيراً إلى الأثر الإيجابي الكبير للمشاريع والمبادرات الجديدة التي أطلقتها الدولة، لاسيما مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، واستضافة «إكسبو 2020 دبي»، علاوة على الخطوات السياسية التي اتخذتها أخيراً بتوقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

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