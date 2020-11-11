«دبي المالي العالمي» يطلق «إنوفيشن هب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن مبادرة ريادية، تتمثل في إطلاق «إنوفيشن هب»، الذي يؤسس لمعايير جديدة للابتكار ضمن القطاع المالي على مستوى المنطقة، ويرسّخ سُمعة المركز المالي في توفير بيئة تسهم في تمكين الأعمال، وسن تشريعات عالمية المستوى، وجذب أفضل الكفاءات.

وأفاد المركز في بيان أمس، بأن منهجيته تعتمد على تمكين الأفراد والشركات والجهات التشريعية من تشكيل مستقبل القطاع المالي بشكل متكامل، باستخدام نموذج سيتم اعتباره من بين أفضل الممارسات العالمية، إذ سيعمل في «إنوفيشن هب» أكثر من 250 شركة لتطوير حلول تحدد مستقبل القطاع.

وأضاف أن «إنوفيشن هب» يوفر أعلى مستويات التعليم لطلبة الجامعات والخريجين والتنفيذيين، ضمن أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، التي تضم أربع كليات.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «مع اقترابنا من الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد في دولة الإمارات، وتطلعنا نحو المستقبل، فإن (إنوفيشن هب) في مركز دبي المالي العالمي سيكون عاملاً مهماً لاحتضان وتسريع النمو الاقتصادي للدولة، إذ نعمل على تغيير ملامح القطاع المالي، وترك أثر إيجابي، وتعزيز مسيرة النمو المستدام».

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