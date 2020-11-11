اقتصادية دبي تُدشّن «التفتيش الذكي» لتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشّن مدير عام اقتصادية دبي، سامي القمزي، أمس، مشروع «التفتيش الذكي» الذي طوره قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة باستخدام تقنية إنترنت الأشياء، انطلاقاً من عمليات التطوير والتحسين المستمرة على الإجراءات المتّبعة من قبل القطاع، وذلك بهدف توفير أفضل الخدمات المتميزة للمتعاملين.

وتم إطلاق مشروع «التفتيش الذكي» في ديرة سيتي سنتر، وأعقب التدشين جولة للقمزي وعدد من مسؤولي اقتصادية دبي وفريق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك للتعرف إلى أسلوب عمل التقنية الجديدة بصورة عملية على أرض الواقع.

وقال القمزي، في بيان أمس: «نواصل في اقتصادية دبي التزامنا بدعم التحوّل الرقمي في الإمارة عملاً برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي المدينة الأذكى عالمياً، وتسريع وتيرة تبنّي الإجراءات الذكية، التي بدورها تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المُقدمة لمختلف فئات المجتمع، وهو الهدف الذي تضعه الحكومة في مقدمة أولوياتها تأكيداً لمكانة دبي ونموذجها التنموي القائم على توظيف التكنولوجيا، وترسيخاً لموقعها كمركز مهم من مراكز صناعة مستقبل العالم».

وأوضح أن مشروع «التفتيش الذكي» علاوة على قيمته التشغيلية من الناحية الاقتصادية، يشكل كذلك خطوة مهمة على صعيد تعزيز جهود مكافحة جائحة كوفيد-19، لما يوفره المشروع من القدرة على تفادي التواصل المباشر بين مسؤولي عمليات التفتيش على المحال التجارية من جهة والقائمين عليها من جهة أخرى.

إلى ذلك، دعا قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، الشركات المسجلة بإمارة دبي لديها للاشتراك للحصول على «زوهو ون» وهو عبارة عن مجموعة موحدة قائمة على التخزين السحابي، تضم أكثر من 45 تطبيقاً يربط الخدمات الوظيفية المتنوعة في الشركات بسلاسة ومجاناً للسنة الأولى.

وعند استخدام «زوهو ون» يمكن للشركات إدارة المبيعات، والتسويق، والإنتاجية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية، ووظائف أخرى من خلال منصة واحدة، الأمر الذي يسهم في تقليل حاجز الدخول الذي تواجهه العديد من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عند اعتماد تكنولوجيا المؤسسات، كما تُمكّن التطبيقات السحابية أيضاً الشركات على العمل من أي مكان، والاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي لتسريع نموها.

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن الشركات المسجلة لديها يمكنها الاستفادة من 1800 دولار أميركي لكل شركة في أرصدة المحفظة التي يمكن استخدامها للاشتراك في «زوهو ون»، وبعد انتهاء صلاحية أرصدة المحفظة، يمكن للشركات الاستفادة من خصم بنسبة 5% لمرة واحدة عند تجديد اشتراكها، أو عند شراء أي من منتجات «زوهو».

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