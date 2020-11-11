«غرفة دبي»: «كوفيد-19» أثر في الالتزامات المالية للقطاع الخاص

المصدر: سامح عوض الله - دبي

أكد مشاركون في ندوة «تأثير كورونا على ضريبة القيمة المضافة»، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي، أن التأثيرات المالية الحقيقية لأزمة تفشي جائحة (كوفيد-19) ستكون أكثر وضوحاً على المستوى المالي للشركات، داعين الشركات إلى تفادي المخاطر وزيادة تدفقاتها المالية للضريبة وتحسين موقعها الضريبي بشكل لا يجعل من ضريبة القيمة المضافة سبباً إضافياً للضغوط المالية على الشركات خلال الفترة الحالية.

وأضاف المشاركون في الندوة الإلكترونية، التي نظمتها «الغرفة»، بالتعاون مع «ذا أوث»، مجلة قانون الشرق الأوسط للشركات، و«بنسنت ماسونز» شركة محاماة دولية، أن «كوفيد-19» نتج عنها تداعيات عدة تؤثر بشكل جدي في الالتزامات المالية لجميع شركات القطاع الخاص، وبالتالي في استمرارية الأعمال.

وركزت مديرة إدارة الضرائب في مؤسسة «بنسنت ماسونز»، جوان كلارك، في حديثها، خلال الندوة، على طرق خفض تكاليف ضريبة القيمة المضافة، ودعم تحسين التدفقات النقدية للشركات خلال هذه الفترة. وناقشت كلارك نصائح وتوصيات حول كيفية التخفيف من مخاطر ضريبة القيمة المضافة على الشركات، واستعرضت آليات تحسين دورة السيولة النقدية للضريبة وخفض تكاليفها على الأعمال.

وأشارت إلى حزمة المساعدات التي قدمتها الإمارات لدعم اقتصادها، التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات الأزمة.

وقالت كلارك: «رغم أننا أصبحنا نمارس أعمالنا في بيئة متأثرة بـ(كوفيد-19) طوال الفترة الماضية من عام 2020، فإن التأثيرات المالية الحقيقية للأزمة ستكون أكثر وضوحاً على المستوى المالي للشركات».

وشملت التوصيات - التي تم استعراضها خلال الندوة الإلكترونية - ضرورة معرفة ممثلي القطاع الخاص بكيفية الامتثال لضريبة القيمة المضافة، والحذر أثناء ممارسة النشاطات بسبب ضغوط «كوفيد-19»، وتجنب عدم الامتثال للضريبة والعقوبات الإدارية التي تؤثر سلباً في الأعمال، وتحسين التدفقات النقدية للضريبة قدر الإمكان، إضافة إلى أهمية الحصول على دعم مهني للتعامل مع المعاملات الضريبية.

من جانبها، أشارت مديرة إدارة الخدمات القانونية في «غرفة دبي»، جهاد كاظم، إلى أن «كوفيد-19» قد أثر بالفعل في جميع جوانب الحياة الشخصية والمهنية، ونتج عنها تداعيات عدة تؤثر بشكل جدي في الالتزامات المالية لجميع شركات القطاع الخاص، وبالتالي في استمرارية الأعمال.

ولفتت كاظم إلى أن موضوع الندوة تم اختياره بدقة، لأن إدارة عملية الامتثال لمتطلبات ضريبة القيمة المضافة تحتاج إلى وعي ودراية تامة بكل الشروط والمتطلبات.

- التأثيرات المالية الحقيقية للأزمة ستكون أكثر وضوحاً على المستوى المالي للشركات.

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