خدمات مالية.. منصّة افتراضية للمبيعات المصرفية

المصدر: إعداد : أزاد‭ ‬عيشو‭‬‭

أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي منصّة مبيعات مبتكرة، تتيح للمتعاملين التواصل عن بُعد مع المصرف، والتقدم بطلبات الحصول على منتجات التمويل الشخصي والبطاقات المُغطاة ومنتجات التكافل، وغيرها من الحلول المصرفية الأخرى، دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم. والمنصّة مجهّزة بمجموعة من الأدوات المصرفية الافتراضية، بما في ذلك التطبيق الإلكتروني، وخدمات التوقيع الإلكتروني، ما يتيح للمتعاملين تجربة مصرفية سلسلة تتناسب مع احتياجاتهم.

وتجمع هذه المنصة بين أدوات الاتصال الافتراضية، التي تشمل خدمة المكالمات المرئية ومشاركة الشاشة، وذلك بهدف تعزيز أواصر التعاون بين المتعاملين وممثلي المبيعات.

ومنذ إطلاقها، يجري تنفيذ أكثر من نصف مبيعات بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي عبر هذه المنصة عن بعد.

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