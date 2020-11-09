"اقتصادية أبوظبي" توسع نطاق الأنشطة المستفيدة من مبادرة استرداد 20% من القيمة الإيجارية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم عن توسيع نطاق الشركات والفئات المستفيدة من مبادرة استرداد 20% من القيمةالإيجارية في أبوظبي، لتشمل انشطة الحضانات وعيادات طب الأسنان ومراكز التجميل وصالونات السيدات.

ومن المقرر أن يشمل توسيع نطاق الجهات المستفيدة من المبادرة2,499 عقد إيجار في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، 1,320 منها عقد إيجار لمراكز التجميل وصالونات السيداتو772 لعيادات طب الأسنان و407 للحضانات، وينطبق ذلك على العقود الجديدة الموقّعة بين 1 أكتوبر 2019 و31 مارس 2020، والتي جُددت بين 1 أبريل و30 سبتمبر 2020، ولا تنطبق على عقود الإيجار المنتهية بالتملك.

وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبيراشد عبد الكريم البلوشي: "يأتي قرار توسيع المبادرة نتيجةً للدراسة الحديثة التي أجريناها في الدائرة، والتي أظهرت أن هناك شريحة واسعة من فئات الأنشطة التجارية قد تأثرت من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار "كوفيد-19."

وأضاف البلوشي: "يمثل توسيع نطاق الفئات المستفيدة مناسترداد القيمة الإيجارية خطوة مهمة باتجاه تعزيز ثقة القطاع الخاص بمناخ الأعمال في أبوظبي، فضلاً عن تمكين الشركاتمن تحقيق الاستفادة المُثلى من الفرص الناشئة ضمن البيئة الاستثمارية المرنة للإمارة."

واختتم البلوشي: "نجدد التزامنا المطلق بتحفيز قطاع الأعمال وتقديم الدعم لكافة شركات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي، بما يسهم في إنعاش منظومة الاقتصاد المحلي من خلال توفير ممكنات داعمة لضمان استمرارية الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص."

وأوضح البلوشي أن الدائرة استقبلت 2,307 طلبات حتى الآنللاستفادة من استرداد القيمة الإيجارية من المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات والمرافق السياحية والترفيهية، باستثناء الفنادق. وتوسع نطاق الأنشطة المستفيدة من المبادرة لتشملصالونات السيدات ومراكز التجميل وعيادات الأسنانوالحضانات.

ويجدر الذكر بأنّ دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أطلقت مبادرة استرداد القيمة الإيجارية في شهر مارس الماضي، في إطار حزمة مبادرات التحفيز الاقتصادي لإمارة أبوظبي ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية "غداً 21"، والرامية إلى التخفيف من الأعباء المترتبة على فئات محددة من الأنشطة الاقتصادية العاملة ضمن بيئة الأعمال المحلية. واستفاد من المبادرة عدد كبير من المطاعم ومنافذ المأكولات والمشروبات والمرافق الترفيهية والسياحية في الإمارة باستثناء الفنادق.

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