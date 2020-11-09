«أبوظبي الإسلامي» يُطلق «روبوت» دردشة إماراتياً لخدمة المتعاملين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، أمس، عن إطلاق خدمة الدردشة المصرفية (ADIB دردشة)، وهي أول «روبوت» دردشة إماراتي لخدمة المتعاملين في دولة الإمارات، طوّر بشكل محدد ليتناسب مع اللهجة الإماراتية واللغة العربية الفصحى والإنجليزية.

وأفاد المصرف، في بيان، بأن المتعاملين، سيتمكنون من الوصول إلى خدمة الدردشة المصرفية عبر تطبيق «واتس أب»، التي ستمنحهم وصولاً فورياً إلى المعلومات الأساسية المتعلقة بحساباتهم وخدمات التمويل الخاصة بهم. وأوضح أن الخدمات تشمل تزويد المتعاملين بمعلومات عن مكان أقرب جهاز صراف آلي أو فرع لمصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى مستجدات أرصدة حساباتهم، فضلاً عن ميزات وعروض البطاقة الحالية، أو حتى تنفيذ طلبات مثل تفعيل أو تجميد بطاقات الخصم المباشر والبطاقات المغطاة، لافتاً إلى أن جميع هذه الأوامر تنفذ من خلال واجهة بسيطة متكاملة تُدار بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وقال الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيليب كينغ، إن «خدمة الدردشة الجديدة، تأتي ضمن جهودنا الدؤوبة نحو تعزيز تجربة المتعاملين، وإتاحة المزيد من الوصول إلى خدماتنا المصرفية من خلال تقديمها على منصات واسعة الانتشار مثل (واتس أب)».

وأضاف أن «إطلاق هذه الخدمة يتزامن مع ازدياد طلب المتعاملين على الخدمات المصرفية البسيطة والمناسبة، حيث شهدنا هذا العام زيادة ملحوظة في استخدام خدماتنا الرقمية».

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