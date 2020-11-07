«كهرباء دبي» تدشن 20 محطة تحويل رئيسة خلال 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 20 محطة تحويل كهرباء رئيسة جديدة خلال عام 2020، بكلفة 2.6 مليار درهم، منها محطة جهد 400 كيلوفولت في منطقة دبي الجنوب، بقدرة تحويلية 2020 ميغافولت أمبير، و19 محطة جهد 132 كيلوفولت بمناطق عدة في دبي، بقدرة تحويلية 2700 ميغافولت أمبير.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي، ويأتي تدشين محطات التحويل الجديدة ضمن جهود الهيئة لرفع قدرة وكفاءة وجاهزية شبكة نقل الكهرباء في الإمارة، للوفاء بالاحتياجات المستقبلية للمتعاملين والمطورين وقطاعات الأعمال».

وأوضح الطاير أن «القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء تصل إلى 11.2 مليار درهم، منها 2.4 مليار درهم لمشروعات النقل الرئيسة جهد 400 كيلوفولت، و8.8 مليارات درهم لمشروعات النقل الرئيسة جهد 132 كيلوفولت، ويتم تنفيذ جميع المحطات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والسلامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية الخاصة بمحطات التحويل، ضمن جهود الهيئة لتعزيز التحول الرقمي في جميع عملياتها الخدماتية والتشغيلية». من جانبه، أشار النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس حسين لوتاه، إلى أن تنفيذ محطات التحويل خلال عام 2020 تم وفق الخطط الموضوعة رغم المعوقات المرتبطة بانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحاً أن إجمالي محطات التحويل جهد 400 كيلوفولت في دبي، يبلغ 23 محطة، إضافة إلى أربع محطات تحت الإنشاء، بينما يصل إجمالي محطات التحويل جهد 132 كيلوفولت إلى 302 محطة، إضافة إلى 42 محطة قيد الإنشاء.

يشار إلى أن دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، حافظت للعام الثالث على التوالي على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020، الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وتعد المدة اللازمة لتوصيل الكهرباء في دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، الأقل عالمياً بحسب تقرير البنك الدولي.

القيمة الإجمالية لاستثمارات الهيئة في قطاع نقل الكهرباء تصل إلى 11.2 مليار درهم

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