100 مشارك في المؤتمر الافتراضي الاستشاري لصلاحية الطيران

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، المؤتمر الافتراضي الاستشاري لصلاحية الطيران في نسخته الـ23، بحضور 100 مشارك من مختلف شركات الطيران، بهدف مناقشة التحديات المتعلقة بسلامة الطيران في مرحلة استئناف التشغيل.

وأفادت «الطيران المدني» في بيان، أمس، بأن هذا المؤتمر يأتي تماشياً مع سياسة الهيئة لضمان استمرارية الأعمال في قطاع الطيران بالدولة، في ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء «كوفيد-19».

وأضافت أنه تم، خلال المؤتمر، عرض المنهجية التي تبنتها الهيئة لمساندة شركات الطيران في تخطي الأزمة، والتصدي للخسائر الناجمة عن توقف التشغيل.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، إن «الهيئة ستظل دائماً داعماً رئيساً لقطاع الطيران في الدولة، ونحن على يقين بأننا سنتخطى هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها قطاع الطيران المدني، ونعود بقوة أكبر من السابق، مع التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات التي تؤكد ريادة الدولة ومكانتها مركزاً حيوياً للحركة الجوية في المنطقة والعالم».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news