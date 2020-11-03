تسهيلات مصرفية لأصحاب «رخصة تاجر»

المصدر: إعداد : سامح عوض الله

يقدم قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، تسهيلات مصرفية لحاملي «رخصة تاجر»، التي تُعنى بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع خمسة بنوك، تشمل: بنك دبي التجاري، بنك المشرق، «الإمارات الإسلامي»، بنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي.

ويأتي التعاون مع تلك البنوك في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تعزيز التجارة الإلكترونية، وتنافسية اقتصاد الإمارة، إلى جانب تحقيق رؤية الحكومة الرشيدة في التحول الرقمي وبناء الوعي حول المنصات التي تسهّل مزاولة الأنشطة التجارية.

وبموجب الاتفاقية مع بنك دبي التجاري، سيتمكن أصحاب «رخصة تاجر» من خلال الحلول المصرفية الذكية من فتح حسابات في البنك، دون أي حد أدنى للرصيد وبإجراءات سهلة وميسرة، والحصول على أسعار تفضيلية على التحويلات المحلية والدولية، إضافة إلى الحصول على دفتر شيكات مجاني.

وسيكون بإمكان حاملي «رخصة تاجر» أيضاً، استرداد ما يصل إلى 100% من رسوم رخصهم التجارية، وذلك بناءً على متوسط الرصيد اليومي في حساباتهم المصرفية لدى البنك، بالإضافة إلى الحصول على بطاقة ائتمان من البنك وتحويل رسوم الرخص التجارية الخاصة بهم إلى خطة سداد ميسرة بفائدة 0% قابلة للسداد خلال فترة تصل إلى 6 أو 12 شهراً. ومن خلال الخدمات المصرفية المرنة من بنك أبوظبي التجاري، تم تصميم الحساب الإلكتروني للأعمال لتلبية احتياجات الشباب الطموح، وتمكينهم من التركيز على إدارة مشروعاتهم، والتقليل من الجهد المبذول في إتمام المعاملات المصرفية اليومية. وتضم خصائص الحساب الإلكتروني للأعمال كلاً من: بطاقة خصم تستخدم عالمياً، دفتر شيكات، إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، كشف حساب إلكتروني مجاناً، تسهيلات التحويلات المالية، خدمة سداد الفواتير، إضافة إلى ذلك لا يتطلب وجود حد أدنى للرصيد.

وتضم باقة «الإمارات الإسلامي»، إعفاءً من رسم الحفاظ على الرصيد الأدنى للحساب لأول 12 شهراً، من دون رسوم خدمات مدير الحساب، وخصم 50% على العمليات التي تتم عبر القناة المصرفية الإلكترونية، وأسعاراً تفضيلية على العملات الأجنبية.

وتضم باقة حساب التاجر للأعمال من بنك دبي الإسلامي مزايا حصرية لفتح حساب من دون حد أدنى للرصيد، ومن دون رسوم سنوية للسنة الأولى، وإلغاء رسوم الوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية للأعمال عبر الإنترنت، وإلغاء رسوم خدمة الرسائل القصيرة، وبطاقة الخصم فيزا المقبولة دولياً.

وأوضح قطاع التسجيل والترخيص التجاري أنه يمكن لأصحاب «رخصة تاجر» التواصل مع بنك المشرق للحصول على المزايا ذاتها للبنوك، عن طريق الموقع الإلكتروني أو من خلال زيارة الفرع في منطقة ديرة، فرع «قرية الأعمال - مبنى B»، ويمكن التواصل مع بنك دبي التجاري من خلال إرسال رسالة نصية تحتوي على «CBDDED» إلى الرقم «4266» لمعرفة العرض أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: «dedsbaccount@cbd.ae». وبالنسبة لبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي والإمارات الإسلامي عن طريق المواقع الإلكترونية لهذه البنوك.

تلبية احتياجات المشروعات

يسعى قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، إلى المساهمة في تعزيز نمو التجارة الإلكترونية، ودعم الشباب وتشجيعهم في إطلاق مشروعات ريادية مبتكرة من خلال التعاون مع بنوك استراتيجية لتقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية جميع احتياجات هذه المشروعات، والوفاء بمتطلباتها كافة، باعتبارها محركاً أساسياً لنمو الاقتصاد الوطني.

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