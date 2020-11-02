3 مليارات درهم انخفاضاً في النقد المستخدم خلال شهر

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي

كشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن النقد المستخدم في السوق المحلية من «أوراق بنكنوت» وعملات معدنية بجانب مثيله في البنوك، شهد انخفاضاً بنحو ثلاثة مليارات درهم خلال أغسطس الماضي.

وأوضح «المركزي»، أن إجمالي النقد المصدر الذي يضم النقد المتداول في السوق بجانب «الكاش» الموجود داخل البنوك، بلغ بنهاية أغسطس الماضي 108.8 مليارات درهم مقارنة بـ111.8 مليار درهم، نهاية يوليو السابق بانخفاض قيمته ثلاثة مليارات درهم خلال فترة شهر.

وعقبت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، قائلة إن هناك توجهاً قوياً من العملاء الأفراد والشركات لاستخدام الخدمات الذكية التي وفرها التحول الرقمي في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع المصرفي.

وأضافت الهرمودي لـ«الإمارات اليوم»، أن الكثير من العملاء باتوا يفضلون الدفع عن طريق البطاقات والتطبيقات على هواتفهم المحمولة، وبالتالي قل كثيراً حمل «الكاش» من نقود ورقية ومعدنية.

وبينت أن البنوك أنفقت خلال السنوات الماضية عشرات الملايين من الدراهم لتطوير بنيتها التقنية والتحول الرقمي، لذا لم تجد صعوبة كبيرة مع التطبيق الكامل خلال وبعد انتشار فيروس «كورونا».

وأشارت الهرمودي إلى أن البنوك أيضاً قامت بتوعية العملاء بشكل مبسط وسهل لكيفية استخدام الخدمات الذكية، ما جعلها في متناول الجميع، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من تقليل الاعتماد على النقود والتركيز على استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية بأنواعها كافة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news