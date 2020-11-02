تحول رقمي كامل لفتح حسابات الشركات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصبح «أبوظبي الأول» أول بنك في منطقة الشرق الأوسط، يستكمل التحول الرقمي الكامل لعمليات فتح حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة، عبر بوابة «باشر». وقالت نائب رئيس تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأعمال في البنك، سارة البنعلي: «نتطلع دائماً نحو تزويد المتعاملين بالحلول المبتكرة التي تساعدهم على تنمية أعمالهم، والتخطيط لها بشكل أفضل وأكثر فعالية»، لافتة إلى أن الحلول الجديدة التي طُورت مع الشركاء الحكوميين خطوة مهمة نحو تعزيز باقة خدمات «باشر» من خلال منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة على امتداد دولة الإمارات فرصة الاستفادة من تجربة افتراضية سهلة وبسيطة عند فتح حسابات لشركاتهم.

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