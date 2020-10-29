«أبوظبي الأول» يطلق أداة ذكاء اصطناعي لتعزيز مبيعات التجار

المصدر: أبوظبي ■وام

أطلق بنك أبوظبي الأول أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة «Super-Surprises»، التي تعمل على استخدام بيانات المدفوعات من خلال حملات فعالة لتعزيز مبيعات التجار وجذب عملاء جدد إليهم.

وتمثل «Super-Surprises» الإضافة الأحدث إلى منصة الدفع المتكاملة «Payment as a Platform» التي أطلقها البنك، وتعتمد على تحليل سلوك الإنفاق في كل بطاقة، تتفاعل مع أنظمة الدفع التابعة لبنك أبوظبي الأول، سواء في نقاط البيع أو عبر بوابة المدفوعات، وستسهم هذه الخطوة في مساعدة التجار على إعداد حملات ترويجية فعالة تستقطب المزيد من العملاء إلى علاماتهم التجارية.

ومن خلال دراسة تفاعل العملاء مع العلامات التجارية المختلفة وسلوكيات إنفاق البطاقات، فإن أهمية المنصة لا تقتصر على مساعدة التجار في زيادة مبيعاتهم فحسب، بل وتسهم أيضاً في تحقيق وفورات كبيرة على صعيد تكاليف أنشطة التسويق، وتضمن عائداً مثالياً على الاستثمار في كل حملة.

وستعمل أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة على توليد عروض ترويجية مفاجئة لحاملي البطاقات، تتفاعل مباشرة مع منظومة مدفوعات بنك أبوظبي الأول.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني: «ندرك أهمية تزويد شركائنا بحلول رقمية مبتكرة، وحرصنا من هذا المنطلق على الاستثمار في الأدوات التي تسهم في تعزيز تجربة عملائنا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news