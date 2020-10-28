«مورو» يطلق أول مركز بيانات "أخضر" يعمل بالطاقة الشمسية في المنطقة

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، المملوك بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، اليوم، عن إطلاقه لأول مركز بيانات أخضر في منطقة الشرق الأوسط وذلك خلال فعاليات النسخة الافتراضية من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2020)، والذي انتهت فعالياته اليوم.

وأكّد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن «إطلاق مركز البيانات الأخضر يعزز مكانة (مورو) كمساهم رئيس في الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات كما يدعم مساعي هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز مسيرة الاستدامة».

وقال الطاير: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ويعد إطلاق أول مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية في الشرق الأوسط ترجمة عملية لتوجيهات سموه في إطار العمل على تحويل دبي إلى أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض، كما يعد المركز إنجازاً جديداً لـ(مورو)، ويتزامن مع هدف مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري لتعزيز مبادرة (تسريع الاقتصاد الدائري 360) التي وقعت عليها دولة الإمارات كأول دولة عالمياً بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك بهدف تسخير إمكانات الابتكار التكنولوجي والتقنيات المتطورة لتسريع الاقتصاد الدائري مع استخدام موارد طبيعية أقل وتقليل معدلات التلوث لمعالجة قضية تغير المناخ».

وأضاف: «تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية الرائدة في قيادة جهود الاستدامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية للحلول المستدامة والتي تتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية مثل (مئوية الإمارات 2071) والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم ومبادرة (دبي 10X) التي تشكل الإطار الحكومي لتعزيز ريادة دبي في تكنولوجيا المستقبل وجعلها سباقة بين مدن المستقبل بعشر سنوات وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف للوصول إلى 75% من القدرة التشغيلية للطاقة الكهربائية في دبي من مصادر نظيفة وهو ما يهدف أيضاً إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإقتصاد الأخضر».

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