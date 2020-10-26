«دوكاب HV» تفوز بعقد توريد كابلات لـ «مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مصنع دوكاب لمنتجات الجهد العالي «دوكاب HV»، التابع لـ«مجموعة دوكاب»، عن فوزه بعقد توريد وتركيب كابلات الجهد العالي لمشروع المرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يتضمن مشروع المرحلة الخامسة من المجمع نحو 275 كيلومتراً من الكابلات مع الملحقات والموصلات اللازمة، وسيتم تنفيذه عبر ثلاث محطات تبلغ قدرة كل منها 300 ميغاواط، ليكون بذلك أحد أكثر مجمعات الطاقة الشمسية كفاءة من حيث الكلفة على مستوى العالم.

وإضافة إلى توريد الكابلات والملحقات، ستتولى «دوكاب HV» مسؤولية توريد وتركيب أنظمة الكابلات، بصفتها مقاول الكابلات الفرعي الذي اختارته مجموعة «شنغهاي إلكتريك الصينية».

وجاء الفوز بعقد التوريد لهذا المشروع في أعقاب نجاح «دوكاب HV» في تركيب أنظمة الكابلات المتكاملة للمرحلة الثالثة لـ«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، باستطاعة إجمالية قدرها 132 ألف فولت.

وقال الرئيس التنفيذي لمصنع «دوكاب HV»، مايك إنجلبريخت: «تفتخر (دوكاب) بسجلها الحافل بالإسهام في العديد من المشروعات المرموقة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)».

وأضاف أن «هذا المشروع سيشهد تركيب الكابلات عالية الجودة التي تحمل بكل علامة (صنع في الإمارات)، ضمن موقع المجمع الرائد، لتسهم في دفع عجلة النمو والتطور لدولة الإمارات على مدار سنين طويلة، مؤكدة بذلك على الاستراتيجية الرشيدة التي تنتهجها الحكومة الإماراتية في تنمية المهارات وقدرات التصنيع الوطنية».

من جهته، قال المدير العام لمشروع المرحلة الخامسة من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» ومجموعة «شنغهاي إلكتريك الصينية»، مينج شوان من: «نحن على ثقة بأن اختيار (دوكاب HV) لتكون شريكاً لنا على صعيد الكابلات والملحقات يمثل قراراً صائباً بكافة المقاييس، وذلك بفضل سجلها الحافل بالنجاحات وامتثالها لأرقى معايير التميز ومنتجاتها التي تلبي أرفع المعايير العالمية».

يشار إلى أنه في إطار مشاركتها بنسخة هذا العام من «معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة» (ويتيكس)، بصفة الراعي البلاتيني، ستتعاون «دوكاب» وشركاؤها على استكشاف أحدث السبل لتصميم أنظمة الكابلات المخصصة وغيرها لاستخدامها في المشروعات الرائدة.

وتستعرض «دوكاب» أيضاً خدماتها عالية القيمة مثل مرافق التخزين وخيارات التحوط في مجال المعادن، وتثبيت الأسعار، ودورات التدريب المشتركة المعتمدة، وإعادة شراء الخردة، وخدمات الفحص باستخدام المختبرات المخصصة.

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