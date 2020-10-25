تعاونية الشارقة تفعل منصة التعليم الإلكترونية بالتعاون مع لينكد-إن

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

كشفت تعاونية الشارقة عن تفعيلها للمنصة التعليمية الإلكترونية "LMS" المندرجة ضمن نظام الـ SuccessFactors عبر دمجها مع منصة Lynda المقدمة من شركة LinkedIn ، وذلك بهدف رفع أداء الموظفين بشكل عام مما ينعكس إيجاباً على تطوير مستوى العمل في تعاونية الشارقة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في تعاونية الشارقة، حسن السوقي، أن "التعاونية تحرص على تفعيل مثل هذه البرامج للعاملين، والتي تسهم بدورها في تحقيق إستراتيجية التعاونية بتقديم الدعم الكامل والمناسب لكوادرها والعاملين فيها، مشيراً إلى أن هذه البرامج تأتي في إطار سعيها لتعزيز الأداء وتطويره، حيث يعتبر التدريب خياراً استراتيجياً لأي جهة تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، ومواكبة التطورات السريعة".

وأوضح السوقي أنه "من أساسيات العمل في إدارة الموارد البشرية التطور المستمر للموظفين والتأكد من أن الموظف على دراية تامة بكل ما هو جديد، حيث تعتبر المنصة الإلكترونية Lynda الخاصة بشركة LinkedIn من أفضل الطرق للحصول على مصادر المعرفة بالمجالات الإدارية في جميع التخصصات، وفي قطاع التجزئة بشكل خاص".

وتعمل أنظمة إدارة التعلم "LMS" على تنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالتعليم الالكتروني أو الافتراضي، حيث تسمح باستضافة المحتويات التعليمية متعددة الوسائط، ومراقبة صلاحيات المنتسبين في استعمال الموارد، وتسهيل مهام المشاركين في الدورات التعليمية من حيث تلقي المعلومات ومشاركتها.

من جهته، أفاد مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في تعاونية الشارقة، هلال المحرم، بأن تفعيل المنصة التعليمية الإلكترونية "LMS يهدف بشكل رئيسي إلى رفع أداء الموظفين مما ينعكس إيجاباً على مستوى العمل، إلى جانب توفير الدورات الخاصة بالموظفين الجدد، والدورات الإلكترونية اللازمة عند الترقية أو التعاقب الوظيفي أو تعديل الوضع والمرتبطة بالوظيفة الجديدة.

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