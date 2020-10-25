في الذكرى الـ 35 على انطلاق "رحلة طيران الإمارات".. هذه أبرز المحطات في تاريخ الناقلة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

في 25 أكتوبر 1985، دشنت «طيران الإمارات» أول خط جوي لها إلى خارج دولة الإمارات بطائرتين فقط، وهما مستأجرتين من طراز «بوينغ 737»، و«إيرباص B4 300»، وانطلقت أول رحلة للشركة من مطار دبي الدولي إلى مدينة كراتشي وعلى متنها 133 راكباً.

وفي عام 1987، تسلمت «طيران الإمارات» أول طائرة «A310» طلبت شراءها، وبعد وقت قصير من تسلم طائرة أخرى من طراز «إيرباص A300-600R»، ليزداد عدد طائرات أسطولها تباعاً.

وطلبت «طيران الإمارات» شراء سبع طائرات من طراز «بوينغ 777»، مع خيار لشراء سبع طائرات أخرى، في عام 1991.

وفي عام 1992، أصبحت «طيران اﻹمارات» أول شركة خطوط جوية تزود جميع المقاعد في جميع درجات السفر في أسطول طائراتها، بأنظمة الفيديو، وتفتتح مبنى حصرياً لركابها في مطار دبي الدولي، بكلفة مليوني دولار أميركي.

وأصبحت «الناقلة» في عام 1993، أول شركة خطوط جوية تقدم خدمة الاتصالات السريعة في جميع درجات السفر الثلاث على طائرة «ايرباص»، وأول شركة خطوط جوية تزود أسطول «إيرباص» لديها بخدمة «الفاكس» في الأجواء في عام 1994.

واحتفلت «طيران الإمارات» بعامها العاشر، مع أسطول يحلق إلى 34 وجهة في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا بنهاية عام 1995، وتسلمت «الناقلة» أول طائرة «بوينغ 777-200»، لتصبح بذلك أول شركة خطوط جوية تقوم بعرض صور مباشرة لعمليات الإقلاع والهبوط في عام 1996.

وطلبت «طيران الإمارات» شراء 16 طائرة «إيرباص 330-200» بقيمة ملياري دولار أميركي في عام 1997، ورفعت قدرتها الاستيعابية بنسبة 26%، حيث سجل عدد المسافرين 3.7 ملايين مسافر، في حين سجلت حركة الشحن الجوي 200 ألف طن في عام 1998.

وفي عام 2000، أصبحت «طيران الإمارات» أول شركة خطوط جوية تقوم بطلب شراء طائرة «إيرباص A380» عندما طلبت شراء سبع طائرات منها، مع خيار لشراء خمس طائرات إضافية، وذلك خلال معرض «فارنبورو» الجوي. وفاجأت «طيران الإمارات» قطاع صناعة الطيران، في معرض باريس الجوي، بعقدها لأضخم صفقة في تاريخ صناعة الطيران المدني، وذلك بطلب شراء 71 طائرة، بقيمة 19 مليار دولار أميركي في عام 2003.

دخلت «طيران الإمارات» التاريخ بعد طلب شراء 42 طائرة بوينغ 777 في صفقة بلغت قيمتها 9.7 مليارات دولار أميركي في عام 2005. وكان ذلك أضخم طلب لشراء طائرات بوينغ 777 على الإطلاق في ذلك الوقت. وتعد «طيران الإمارات» اليوم أكبر مشغل في العالم لطائرات 777.

وتم في عام 2008 افتتاح المبنى رقم 3 المخصص لـ«طيران الإمارات» في مطار دبي الدولي، وشهد المبنى مغادرة 500 ألف مسافر من المنشأة خلال الشهر الأول من تشغيله.

وفي 2014 حصلت شركة طيران الإمارات على لقب "العلامة التجارية الأكثر قيمة بين شركات الخطوط الجوية" في العالم، واحتلت المركز الأول في تقرير براند فاينانس للعلامات التجارية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط.

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