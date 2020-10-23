"أبل" تطرح في الإمارات هاتفي "آي فون 12" و"12 برو"

المصدر:
  • أحمد الشربيني- دبي
التاريخ:


طرحت متاجر شركة "أبل" الأميركية، في أسواق الدولة اليوم، هاتفي "آي فون 12" و"آي فون 12 برو" المدعمين بشبكة الجيل الخامس، وسط تدابير احترازية لمواجهة فيروس "كورونا، شملت تطبيق مشدد لمعايير التباعد الاجتماعي والتحقق من ارتداء الكمامات للمستهلكين، إضافة إلى منع ممثلي وسائل الإعلام من الدخول للمنافذ أو التصوير بداخلها.
ورصدت، "الإمارات اليوم"، في جولة ميدانية لها خلال اطلاق الشركة للهاتفين عبر متجرها في مركز "دبي مول"، خلال ساعات مبكرة اليوم، مؤشرات إقبال متوسطة، لمقيمين ومواطنين، فيما تم منع دخول مستهلكين للمتجر، إلا لمن أجروا الحجز المسبق فقط، وبأعداد محددة بالتناوب.

طباعة
أعلى