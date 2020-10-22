اعتباراً من غدٍ الجمعة.. "اتصالات" توفّر هاتف iPhone 12 في الدولة

المصدر: الإمارات اليوم - أبوظبي

أعلنت "اتصالات" اليوم عن بدء توفيرها لهاتفي iPhone 12 Pro وiPhone12 اعتباراً من يوم غد الجمعة 23 أكتوبر، لتتيح لعملائها تجربة متميزة ومدعمة بتقنية الجيل الخامس من "اتصالات".

وستكون الأجهزة الجديدة متوفرة عبر كافة منافذ البيع التابعة لـ "اتصالات" في الدولة أو عبر الموقع الإلكتروني www.etisalat.ae وكذلك عبر تطبيق My UAE Etisalat.

ويمكن لعملاء "اتصالات" اقتناء أجهزة Apple الجديدة من خلال خطة الدفع الذكي SmartPay بأقساط مرنة لمدة 12، 18 أو 24 شهراً، والتي تتيح للعملاء الذين يحصلون على أجهزة iPhone الجديدة التمتع بالاشتراك في برنامج الترقية الحصري من "اتصالات" Upgrade Anytime. ويوفر البرنامج للمشتركين حرية تغيير هواتفهم بعد مرور 90 يوماً من الاشتراك. كما يتيح البرنامج للعملاء الذين سبق لهم الاشتراك في البرنامج مع أجهزة iPhone 11 أو iPhone 11 Pro أو iPhone 11 Pro Max التأهل لترقية هواتفهم واستبدالها باختيارهم من iPhone 12 Pro أوiPhone 12 .

ويوفر البرنامج للمشتركين حرية اختيار الألوان أو السعة أو حجم الشاشة للأجهزة أو حتى نظام التقسيط الخاص بهم. وسيتاح للعملاء الفرصة للحصول على خدمة +AppleCare بالأقساط الشهرية المريحة.

وتضم سلسلة هواتف iPhone 12 أعلى عدد من نطاقات الجيل الخامس في أي هاتف ذكي، مما يجعلها تتيح أعلى تغطية لشبكة الجيل الخامس حول العالم. وتأتي سلسلة هواتف iPhone 12 الجديدة كلياً بتصاميم جذابة للغاية، وشاشة Super Retina XDR تمتد حتى الحواف لتوفير تجربة مشاهدة استثنائية بتفاصيل تنبض بالحياة، مع واجهة Ceramic Shield جديدة لتأمين حماية مطوّرة للجهاز. كما تضم هواتف iPhone الجديدة شريحة A14 Bionic التي تُعد أسرع شريحة في الهواتف الذكية ونظام كاميرا جديدة مزدوجة لا مثيل لها تضمن جودة عالية للصور ومقاطع الفيديو.

وتساهم شريحة A14 Bionic في هاتف iPhone 12 Pro في تعزيز تجارب العملاء، وبدمجها مع نظام الكاميرا الجديدة ستوفر سويةً ميزات جديدة وغير مسبوقة في التصوير. ويشمل نظام الكاميرا الجديد عدسة للتصوير بزاوية واسعة، وعدسة التقريب، وبُعد بؤري ذو استطاعة معزّزة في هاتف iPhone Pro Max، وكاميرات جديدة تتيح التقاط الصور ومقاطع الفيديو الرائعة بدقة عالية سواء في الإضاءة العالية أو الخافتة. كما يوفر هاتف iPhone 12 Pro ماسح ضوئي بتكنولوجيا LiDAR لمستوى جديد من الواقع المعزز، وشحن لاسلكي بقدرة عالية مع شاحن MagSafe‏، ومجموعة من الاكسسوارات العصرية التي يمكن استخدامها مع هواتف iPhone

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