تعرّف إلى جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بقطاع الطاقة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي قراراً بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بقطاع الطاقة في الإمارة، بهدف الارتقاء بمنظومة الطاقة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تأمين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ما يعزز سلامة البنية التحتية للقطاع وحماية المستهلكين.

وقالت الدائرة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن جدول المخالفات والغرامات الإدارية يتضمن 72 مخالفة تراوح بين 2000 و10 ملايين درهم.

وأضافت الدائرة أن القرار يطبق على جميع الجهات المرخصة، والمطورين العقاريين، وملاك المنشآت، وشركات خدمات الطاقة، والأفراد.

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