«أبوظبي الإسلامي» يطلق منصّة مبيعات افتراضية

المصدر:
  • أبوظبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن إطلاق منصّة مبيعات مبتكرة، تتيح للمتعاملين التواصل عن بعد مع المصرف، والتقدم بطلبات الحصول على منتجات التمويل الشخصي والبطاقات المُغطاة، ومنتجات التكافل، وغيرها من الحلول المصرفية الأخرى، من دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم.

وتُعد هذه المنصّة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وهي مجهّزة بمجموعة من الأدوات المصرفية الافتراضية، بما في ذلك التطبيق الإلكتروني وخدمات التوقيع الإلكتروني.

 

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