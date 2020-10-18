«ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي تحصل على شهادة «المشغل الجوي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حصلت شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي، رسمياً، على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان، أمس، أن استلام شهادة المشغل الجوي، يُكمل الخطوة الأخيرة في العمليات التنظيمية لبدء خط الطيران، وتمثل هذه الشهادة تأكيداً من الهيئة العامة للطيران المدني بأن شركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي، تمتثل لجميع المتطلبات المعمول بها، وقادرة تماماً على الوفاء بمسؤولياتها وإجراء عملية آمنة وفعالة.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من عمليات شهادة المشغل الجوي على مدار ثمانية أشهر، خلال فترة أزمة غير مسبوقة في صناعة الطيران بسبب جائحة «كورونا» وقيود السفر وإغلاق الدول، وعلى الرغم من ذلك تمكّن ممثلو الهيئة العامة للطيران المدني وشركة «ويز إير أبوظبي» للطيران الاقتصادي، من استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة المشغل الجوي.

ولفتت إلى أن شركة «ويز إير» أثبتت قدراتها التشغيلية للهيئة العامة للطيران المدني، خلال رحلات توضيحية خاصة، تم إجراؤها على متن أحدث الطائرات المتوافرة حالياً في السوق، وهي طائرة «Airbus A321 Neo»، وتعد محركات «Pratt & Whitney GTF»، المتميزة بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وقد تم إجراء اعتمادها من قبل السلطات الإماراتية بالتوازي مع عملية شهادة المشغل الجوي.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: «نهنئ شركة (ويز إير) على حصولها بنجاح على شهادة المشغل الجوي، بعد استيفاء جميع المعايير المطلوبة واجتياز جميع عمليات التفتيش».

من جانبه، قال المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، كيس فان شيك: «يمثل إصدار شهادة المشغل الجوي أهم إنجاز حققناه، حيث تلقينا الآن جميع الموافقات التنظيمية لتشغيل خط الطيران، لقد أظهرنا بوضوح للهيئة العامة للطيران المدني أننا قادرون كلياً على إجراء عملية آمنة، سنقدم أسعاراً مخفضة جداً لعملائنا، ومنتجاً عالي الجودة على متن الطائرة من قبل طاقم المقصورة الخاص بنا، وسنؤثر في البيئة بأقل طريقة ممكنة على طول الطريق، وستحقق شركة الطيران الجديدة، المملوك معظمها لشريكنا شركة (القابضة ADQ)، الكثير من القيمة لمطار وإمارة أبوظبي».

«ويز إير» أثبتت قدراتها التشغيلية لـ«الطيران المدني» خلال رحلات توضيحية خاصة.

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