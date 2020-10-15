365 شركة فاعلة بمنطقة الليسيلي «المرموم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة الليسيلي (المرموم)، حتى الآن، وصل إلى 365 شركة، امتازت بتنوعها حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 60%، ثم المهنية بنسبة 36%، وتوزعت بقية النسب على الأنشطة الصناعية والسياحية.

وتطرق التقرير، الذي كشفت عنه اقتصادية دبي، في بيان أمس، إلى حجم الأنشطة التجارية في الليسيلي (المرموم)، لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوافرة في تلك المنطقة.

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة الليسيلي، تأتي رخص المؤسسات الفردية أولاً بنسبة 55.6%، تليها المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 37%، ثم أعمال مدنية بنسبة 3.3%.

وتضم الأشكال القانونية، أيضاً، فرعاً لشركة مقرها في إمارة أخرى، وشركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع شركة أجنبية، فرع شركة خليجية، ومساهمة عامة.

ووصلت نسبة رجال الأعمال في الشركات العاملة بمنطقة الليسيلي (المرموم) إلى 97.5%، تليها الشركات بنسبة 1.3%، ثم سيدات الأعمال بنسبة 1.2%.

وتضم أبرز الأنشطة للرخص في منطقة الليسيلي (المرموم) كلاً من: تجارة الأدوية البيطرية، تجارة الأعلاف، مطاعم، تحضير الوجبات الخفيفة، تجارة عامة، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، تجارة عتاد الخيل وأدوات الفروسية ولوازمها، تجارة الساعات وقطع غيارها، تجارة أجهزة البيطرة وأدواتها، وبقالات.

وتقع منطقة الليسيلي (المرموم) في دبي على بعد 40 كيلومتراً من وسط مدينة دبي، وتعتبر من المناطق الواعدة التي تحمل العديد من الفرص، كونها مركزاً بيئياً ونقطة جذب سياحي بمقومات طبيعية فريدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news