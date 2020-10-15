حمدان بن راشد يترأس الاجتماع الأول لـ «لجنة الميزانية» العامة

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الاجتماع الأول للجنة الميزانية العامة، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي.

كما حضر الاجتماع، الذي عقد بقصر الوطن، وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير، ومحافظ المصرف المركزي، عبدالحميد سعيد.

الميزانية العامة

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020، وعدداً من الموضوعات، أهمها مراحل تطوّر الميزانية العامة للاتحاد خلال خطة الدورات المالية السابقة، ومشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2021، إلى جانب الإجراءات التي تمت بشأن تنفيذ المشروعات الاتحادية.

واطلعت اللجنة على الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2020، واستعرضت مستجدات تنفيذ ميزانية السنة الجارية، والتدفقات النقدية على ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، والإجراءات الحاسمة وغير المسبوقة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، بهدف احتواء تداعيات جائحة «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، التي أظهرت الحكومة الاتحادية من خلالها التزامها بتسخير كل الموارد المتاحة لمواجهة التبِعات الناجمة عن هذه الأزمة الصحية العالمية.

الممارسات العالمية

أشادت اللجنة بجهود وزارة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021، وفق أفضل المبادئ والممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، وعبر العمل عن بُعد بالتنسيق مع الجهات الاتحادية لتنفيذ كل المشروعات الاستراتيجية المعتمدة ضمن ميزانية عام 2020، في ظل المتغيّرات الاقتصادية العالمية والأوضاع الاستثنائية الراهنة.

واستمعت اللجنة إلى شرح حول تطوّر الميزانية العامة للاتحاد في السنوات المالية الماضية، وأكدت ضرورة استمرار التطوّرات الإيجابية والمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والعالم جرّاء انتشار جائحة (كوفيد-19)، مُشدّدةً على أهمية الوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، بما يحقق التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الموارد البشرية في الدولة.

التدفقات النقدية

كما استعرضت اللجنة التدفقات النقدية المتوقعة في ضوء تحديث البيانات المالية للجهات الاتحادية، إضافة إلى مستجدات إعداد مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2021، حيث تطرّقت اللجنة إلى الإجراءات التي طبقتها وزارة المالية لتحديث مشروع الميزانية، كما وجّهت باستكمال الإجراءات وفق التعميم المالي الصادر من الوزارة بهذا الشأن.

وكانت وزارة المالية قد قامت بجهود مكثفة وكبيرة، من أجل إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد لسنة 2021، في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19)، حيث عقدت اجتماعات مع الجهات الاتحادية عبر تقنيات الاتصال المرئي، وأصدرت التعميم المالي بشأن إعداد مشروع الميزانية، وعقدت ورش عمل تدريبية للجهات الاتحادية عن بُعد.

كما حدّدت الخطوات والإجراءات اللازمة لإعداد مشروع الميزانية، ونسّقت مع الجهات المعنية بهدف إجراء التعديلات اللازمة.

وبخصوص المشروعات الاتحادية، طرحت لجنة الميزانية العامة، الإجراءات التي تمت بشأن تنفيذ المشروعات الاتحادية، وفق الخطة المعتمدة والمخصصات المالية المدرجة بالميزانية العامة للاتحاد لسنة 2020، واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.

يشار إلى أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان قد اعتمد، أخيراً، إنشاء لجنة الميزانية العامة للاتحاد برئاسة سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من: سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير الدولة للشؤون المالية، عبيد بن حميد الطاير.

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