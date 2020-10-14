199.8 مليون درهم أرباح «دريك آند سكل» خلال النصف الأول من 2020

المصدر: دبي - وام

حققت شركة «دريك آند سكل»، خلال النصف الأول من عام 2020، أرباحاً بقيمة 199.8 مليون درهم، مقارنة بخسائر قدرها 777 مليون درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2019.

وتظهر البيانات المالية التي نشرتها الشركة، أمس، على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي، أن تحقيق تلك الأرباح جاء نتيجة الأرباح غير المتكررة من استبعاد شركة تابعة بمقدار 353.7 مليون درهم، إضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية إلى 61.8 مليون درهم، قياساً بـ586.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وحققت الشركة أرباحاً قدرها 229.6 مليون درهم، خلال الربع الثاني من العام 2020، مقارنة بخسائر قدرها 246.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، منير منصور: «حرصنا خلال الفترة الماضية على ضمان استمرارية أعمال الشركة في مختلف المشروعات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والامتثال للقرارات الحكومية بشأن الأوضاع الصحية»، مشيراً إلى أن الشركة واصلت أعمال المقاولات في مشروعاتها، والتركيز على الكفاءة التشغيلية والأداء المالي عموماً، وذلك تماشياً مع خطة إعادة الهيكلة والعمل.

وأضاف: «أما بالنسبة لخطة إعادة الهيكلة، فقد وصلنا إلى مراحل متقدمة في المناقشات مع البنوك القيادية، لوضع اللمسات الأخيرة على إطار العمل، وتفاصيل خطة إعادة التنظيم المالي بدعم من مجلس الإدارة».

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