اقتصادية دبي تخالف 11 منشأة لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: سامح عوض الله - دبي

واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي جولاتها الرقابية الميدانية في الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19» المستجد.

وتم أمس مخالفة 11 منشأة متنوعة، منها صالتان لرياضة كمال الأجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. في حين توزعت أنشطة المنشآت المخالفات الأخرى لتشمل قطاع تجزئة، والشحن، وتركيب أنظمة التكييف، والتجارة العامة، ومجمعاً استهلاكياً، تجارة الملابس الجاهزة، وتجارة الأجهزة والمعدات الأمنية، ومحال صرافة.

وشملت المناطق التي تمت مخالفة المنشآت فيها، مراكز تسوق، فضلاً عن مناطق: النهدة، والخبيصي، والرقة، وهور العنز شرق. وتمثلت التجاوزات المرتكبة في: عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين في تسع منشآت، إضافة إلى عدم مراعاة إجراءات التباعد الجسدي في منشأتين.

ووجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة تنبيهاً لمنشأتين أخريين، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 685 محلاً.

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