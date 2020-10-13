تعرف إلى موعد الطلب المسبق على هواتف "آي فون" الجديدة في الإمارات

المصدر: عبير عبد الحليم - ابوظبي

كشفت شركة اتصالات أنها ستفتح باب الطلب المسبق على هواتف آي فون 12 وآي فون 12 برو، في الإمارات اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الموافق السادس عشر من أكتوبر الجاري.

وأوضحت اتصالات في تصريح لـ "الإمارات اليوم" أنها ستفتح باب الطلب المسبق على هواتف آي فون 12 ميني وهواتف آي فون 12 برو ماكس اعتبارا من السادس من شهر نوفمبر المقبل.

يشار إلى أن آبل أعلنت مساء اليوم طرح 4 أنواع من هواتف آي فون.

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