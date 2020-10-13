«دناتا» و«آي فليت» تُتيحان طلب وجبات الطعام مسبقاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دناتا»، إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، بالتعاون مع شركة «آي فليت» iFLEAT الرائدة في الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الطيران، وشركة «Thuisbezorgd.nl» العالمية المتخصصة في توصيل الطعام في العالم، مبادرة في هولندا من شأنها إحداث ثورة في تلبية متطلبات الركاب قبل الالتحاق برحلاتهم.

ووفقاً لبيان صادر أمس، ستطرح الشركات الثلاث الحل المبتكر تدريجياً في أسواق جديدة، ما سيوفر وجبات ومأكولات خفيفة لركاب الناقلات الجوية في جميع أنحاء العالم.

ويستطيع المسافرون من مطار شيفول، طلب وجبات الطعام مسبقاً من خلال تطبيق «Takeaway» خلال مهلة تصل إلى ساعة قبل الصعود إلى الطائرة.

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