"اقتصادية دبي" تخالف 6 منشآت وتنبه أخرى لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وام

خالفت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في "اقتصادية دبي" 6 منشآت تجارية فيما وجهت تنبيها لمنشأة أخرى لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس "كوفيد - 19" المستجد.

وقررت فرق التفتيش مخالفة 6 منشآت تجارية، شملت محال في تجارة المنسوجات والأقمشة، و وكيل سفر وسياحة، و بقالة، ومحل لتحضير العصير في حين توزعت مواقع المنشآت المخالفة لتشمل نايف، والبدع، إذ تركزت التجاوزات المرتكبة على عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين والعاملين فيها.

كما وجهت فرق التفتيش تنبيها لمنشأة أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 189 منشأة.

وقد واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية والتي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن ..مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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