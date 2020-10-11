"مصر للطيران" تربط بين دبي والإسكندرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أضاف مطار دبي الدولي، المزيد من خيارات السفر أمام المسافرين بين دبي ومصر، مع بدء رحلات شركة مصر للطيران بين الإسكندرية ودبي يوم الجمعة الماضي.

وستقوم شركة الطيران الوطنية المصرية، بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً بين دبي ومطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، التي تعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد، من حيث عدد السكان، ومركزا اقتصاديا رئيسا.

وتعتبر مصر من بين أفضل 20 دولة من حيث حجم حركة السفر مع مطار دبي الدولي، حيث بلغ عدد الركاب بين مصر ودبي أكثر من 1.3 مليون مسافر في عام 2019.



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