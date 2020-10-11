«Urban».. منصة عقارية إلكترونية تتيح التفاوض المباشر مع المالك

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر تطبيق Urban واحداً من أهم التطبيقات التي تم إطلاقها حديثاً في قطاع الإيجارات، وهو منصة تتيح للمستأجرين انتقاء وحدات سكنية من خلال هواتفهم الذكية عبر جولات افتراضية، مع إمكانية التفاوض المباشر مع المالك عبر التطبيق.

وأفادت الشركة المسؤولة عن التطبيق، لـ«الإمارات اليوم» بأن منصة Urban تقدم مزايا فريدة متعددة للمستأجرين أهمها خيارات دفع مرنة، مثل الدفع من خلال بطاقة الائتمان، أو الخصم المباشر، وخيار دفع الإيجار من خلال أقساط شهرية تصل إلى 12 دفعة. وقال رائد الأعمال الإماراتي راشد الغرير، إن التطبيق يتيح للمستخدمين انتقاء وحدات سكنية تم التحقق والتأكد من جودتها مسبقاً، فضلاً عن إمكانية تحديد موعد، إلكترونيّاً، من خلال الهاتف المحمول لزيارات الوحدات السكنية، والتفاوض عبر التطبيق، وتوفير خيارات دفع شهرية متعددة. وأضاف الغرير، وهو مبتكر تطبيق «كفو» أيضاً، لـ«الإمارات اليوم» إن Urban تطبيق طوره فريق في دبي للتغلب على التحديات التي تواجه الباحثين عن وحدات سكنية للإيجار، وما قد يصاحبها من تعقيدات تنعكس بصورة سلبية على تجربتهم، تتمثل في عدم تطابق الصور مع الوحدات السكنية المعروضة، وعدم القدرة على التحقق من الوحدات السكنية ضمن إطار زمني معقول، إضافة إلى المفاوضات المرهقة، وشروط الدفع غير المرنة، وغيرها من عقبات شكلت دافعاً لتصميم هذا التطبيق الفعال والمبتكر. وأكد الغرير أن التطبيق صمم بهدف إثراء تجربة رحلة البحث عن وحدات سكنية للإيجار، إذ يقدم مزايا فريدة متعددة للمستأجرين، أهمها خيارات الدفع والسداد المرنة، مثل الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر، وخيار دفع الإيجار من خلال أقساط شهرية تصل إلى 12 دفعة، عوضاً عن نظام الدفع بالشيكات الشائع حالياً، وإمكانية التفاوض المباشر عبر التطبيق. وبحسب الغرير، يوفر التطبيق زيارة افتراضية للوحدات السكنية المدرجة على التطبيق، وصوراً احترافية مطابقة للوحدات السكنية والتي تم التحقق منها مسبقاً، مع إمكانية تحديد موعد لزيارة المنازل من دون صحبة وسيط عقاري، باستخدام الأقفال الرقمية، والتفاوض إلكترونياً بالمزاودة، ما يضمن أعلى درجة من الشفافية، إذ يمكن للطرفين الاتفاق على القيمة الحقيقية، وإتمام جميع المعاملات عبر التطبيق بشكل رقمي عوضاً عن استخدام المعاملات الورقية. وتابع الغرير: «إضافة إلى تقديم خيارات أكبر للمستأجرين، فإن المنصة تساعد الملّاك على تسويق وحداتهم العقارية بشكل أكثر جاذبية من خلال جولات افتراضية للباحثين عن سكن، وتنسيق مواعيد زيارات مناسبة، فضلاً عن زيادة العائدات من خلال تحديد سعر الوحدات وفق البيانات والمفاوضات؛ واستقطاب المستأجرين المناسبين، والاحتفاظ بهم مع توفير خدمات الصيانة والفحص الشامل».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news