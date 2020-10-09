7.6 % نمواً في صادرات الإمارات من الغاز خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

حافظت دولة الإمارات على مستوى صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عند 1.4 مليون طن خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنمو نسبته 7.6% مقارنة مع الربع ذاته من العام الماضي، وذلك بحسب أحدث التقارير عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، خصص لاستعراض التطورات التي شهدها القطاع منذ بداية العام الجاري.

وباتت الإمارات لاعباً رئيساً في سوق الغاز العالمي بشكل عام، خصوصاً بعد الاكتشافات الضخمة التي أعلنت عنها في الآونة الأخيرة، ما سيعزز من ريادتها في القطاع خلال المرحلة المقبلة، وفقاً لما تجمع عليه العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.

وأصبحت صناعة الغاز الطبيعي المسال تكتسب زخماً متزايداً، عاماً بعد عام، في ظل تسارع الدول الغنية بالغاز نحو تنفيذ مشروعات للإنتاج والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية، وسط النمو المطرد للطلب على هذه السلعة الاستراتيجية.

وأظهرت إحصاءات «أوابك» أن صادرات دولة الإمارات من الغاز الطبيعي المسال شكلت نحو 1.6% من إجمالي الصادرات العالمية من الغاز خلال الربع الثاني من عام 2020.

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