«مرحبا» تفتتح صالة جديدة في مطار مانيلا

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت «مرحبا»، جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع لشركة «دناتا»، عن افتتاح صالة مطار جديدة في العاصمة الفلبينية مانيلا، لتضاف إلى صالاتها في دبي وملبورن وكراتشي وسنغافورة، مشيرة إلى أنها أصبحت تقدم خدمات ممتازة لركاب جميع الناقلات الجوية في درجات السفر كافة في مطار نينوي أكينو الدولي.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تقع أحدث صالات «مرحبا» في «المبنى 1» بالمطار الفلبيني، وتحتوي على مقاعد مريحة تتسع لأكثر من 85 ضيفاً، إضافة إلى مصلّى وغرفة اجتماعات خاصة، فضلاً عن حمّام «دوش».

كما توفر الصالة على مدار الساعة خدمة الـ«واي فاي» وتناول الطعام من مختلف الأطباق العالمية التي تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الغذائية والعرقية، فيما يقوم على راحة الضيوف فريق مكوّن من 30 موظفاً يتحدثون خمس لغات. ويمكن للمسافرين الحجز عبر الإنترنت على موقع: «marhabaservices.com» أو دخول الصالة والدفع مباشرة.

وقال رئيس «مرحبا العالمية»، شهاب العوضي: «يسعدنا تقديم خدمة صالة فاخرة في مانيلا صممناها خصيصاً لتلبية متطلبات المسافرين في جميع الدرجات، مستفيدين من خبراتنا الواسعة في خدمات الضيافة والمطارات والتموين، وقد اتخذنا إضافة إلى ذلك عدداً من المبادرات لتحقيق أقصى قدر من السلامة، وتوفير راحة البال للمسافرين في صالتنا الجديدة».

من جهة أخرى، استضافت الدائرة الأمنية في مجموعة الإمارات، القنصل العام البريطاني في دبي، أندرو جاكسون، ونائبة السفير البريطاني لدى دولة الإمارات، صوفيا بريكنيل، برفقة وفد من خبراء إنفاذ القانون وأمن الطيران في المملكة المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع بحث فرص التعاون الوثيق في مجال أمن الطيران، لاسيما في مجال الأمن السيبراني، والحاجة الى تعاون أعمق عبر سلسلة الطيران، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة من الجهات ذات العلاقة، مثل واضعي السياسات والهيئات التنظيمية والأمن ومراقبة الحدود والناقلات الجوية ومشغلي المطارات، وذلك لتعزيز قدرات الأمن السيبراني والمشاركة الهادفة عبر مجتمع الطيران لتحديد نقاط الضعف وإدارة المخاطر الإضافية.

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