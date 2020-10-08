«الحبتور» تفتتح مكتبها في القاهرة نهاية 2020

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة الحبتور، أمس، عن بلوغها المراحل النهائية في استكمال استعداداتها لافتتاح مكتبها في العاصمة المصرية القاهرة.

وأفادت المجموعة في بيان بأنه من المقرر افتتاح المكتب في منطقة مصر الجديدة، بنهاية العام الجاري، حيث سيكون بمثابة مكتب ارتباط بين العمليات الإماراتية والدولية للمجموعة من جهة، ومصر من جهة أخرى.

وأوضحت أن إحدى مهام المكتب ستتمثل في العثور على فرص في السوق المحلية تتناسب مع حافظة أعمال المجموعة.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور: «على الرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، من المهم التواجد في السوق المصرية التي تملك إمكانات هائلة، نظراً إلى الإصلاحات التي نفّذتها الحكومة المصرية، والتوسعات التي تجري في البنية التحتية». وأضاف: «أنا حريصٌ على أن يكون للمجموعة حضور في السوق المصرية». يُشار إلى أن لمجموعة الحبتور أعمالاً في الولايات المتحدة والنمسا والمجر والمملكة المتحدة ولبنان، وستصبح مصر الوجهة السادسة للمجموعة خارج دولة الإمارات.

- العثور على فرص في السوق المحلية تتناسب مع المجموعة ضمن مهام المكتب

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