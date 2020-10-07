«براند زد»: «STC» و«اتصالات» تتصدران الـ 30 علامة تجارية الأكثر قيمة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت مجموعة «WPP» وشركة «كانتار» تقرير «براند زد» «BrandZ™» لـ30 علامة تجارية الأعلى قيمة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لعام 2020، وذلك بهدف تحديد العلامات التجارية الأعلى قيمة في المنطقة، وشمل التقرير، الذي يعكس تغيّر أنماط الحياة والتوجهات في الإمارات والسعودية، علامات تجارية من فئات مختلفة تتعامل مباشرة مع المستهلكين، بدءاً من فئة المواد الغذائية ووصولاً إلى الطاقة، بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار.

ووفقاً للتقرير شكلّت شركات الاتصالات والبنوك نسبة 70% من إجمالي قيمة العلامات التجارية المدرجة ضمن الـ30 علامة تجارية الأكثر قيمة في الإمارات والسعودية، بما يعادل 35 مليار دولار. وتصدرت شركة الاتصالات «STC» التصنيف بقيمة تعادل 9.7 مليارات دولار، بفضل حجمها وقوة علامتها التجارية.

كما احتلت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» المركز الثاني ضمن التقرير، بما يعادل 5.2 مليارات دولار، وحلّ مصرف الراجحي في المركز الثالث بقيمة تعادل 4.7 مليارات دولار، يليه بنك أبوظبي الأول في المركز الرابع بقيمة تعادل 3.9 مليار دولارات.

وجاءت شركة «طيران الإمارات» لتحتل المركز الخامس في صدارة ترتيب الـ30 علامة تجارية الأكثر قيمة، بما يعادل ثلاثة مليارات دولار.

وحلّت شركة «إعمار» في المركز التاسع بقيمة 1.8 مليار دولار.

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