الإمارات تتصدّر بـ 33 شركة ناشئة ضمن «الـ 50 الأكثر تمويلاً أوسطياً»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» قائمة «أكثر 50 شركة ناشئة تمويلاً في الشرق الأوسط»، التي تستعرض شركات ناشئة تمكنت من جذب استثمارات بملايين الدولارات.

وأفادت في بيان أمس، بأن تلك الشركات الناشئة جمعت تمويلاً تزيد قيمته الإجمالية على 959 مليون دولار، بينما تمكنت الشركات الـ10 الأولى في القائمة من جمع تمويل قيمته 546 مليون دولار.

ووفقاً لـ«فوربس الشرق الوسط»، فقد ضمت القائمة شركات ناشئة من ست دول في الشرق الأوسط، كاشفة عن أن دولة الإمارات تحتضن وحدها 33 شركة ناشئة، تليها السعودية بسبع شركات، فيما تحتضن مصر أربع شركات، والأردن ثلاث شركات، ولبنان شركتين، والكويت شركة واحدة.

وأظهرت القائمة أن سبع شركات من بين الشركات الـ10 الأولى، تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تليها السعودية التي سُجلت شركتان منها ضمن المراكز الـ10 الأولى. وأوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن تداعيات جائحة فيروس «كورونا» ألقت بظلالها على المنطقة عموماً، فإن 29 شركة في القائمة نجحت في تأمين جولات تمويلية خلال عام 2020، إذ جمعت 425 مليون دولار، لتثبت أن من الممكن استكشاف فرص النمو وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وشملت استثمارات عدد كبير من هذه الشركات مجالات: التقنية المالية، والتقنية الزراعية، وخدمات الدفع وتحصيل الفواتير الإلكترونية، فضلاً عن الخدمات القائمة على تقنية «السحابة» مثل المطاعم والمطابخ.

ولإعداد القائمة أوضحت «فوربس الشرق الأوسط» أنها بحثت عن الشركات التي تأسست منذ عام 2013، والتي حصلت على إجمالي تمويل من المستثمرين بقيمة خمسة ملايين دولار، حداً أدنى، باستثناء قيمة القروض وحصص المؤسسين.

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