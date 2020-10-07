«مالية دبي»: 10 بنوك ضمن اتفاقية «الخصم المباشر»

المصدر: سامح عوض الله - دبي

قالت دائرة المالية في حكومة دبي «مالية دبي»، إن 10 بنوك كبرى في الإمارات جاءت ضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المصرف المركزي، متوقعة أن يرتفع عدد البنوك إلى نحو 15 بنكاً خلال أشهر، حيث تعمل الاتفاقية على تسهيل دفعات الرسوم الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي.

وأوضحت «مالية دبي»، أن الاتفاقية تتيح تفعيل خدمة الخصم المباشر التي توفرها أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي، والتي تعمل على تسهيل دفع الرسوم الحكومية المستحقة على المتعاملين مع الجهات التابعة لحكومة دبي، سواء من خلال تطبيق «دبي الآن»، أو من خلال حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة، وتحصيلها من قبل دائرة المالية في دبي بطريقة مباشرة وسلسة بعد تسجيل المتعامل بطاقته أو حسابه، مؤكدة أن الاتفاقية تعزز استراتيجية الدولة في التحول الرقمي للخدمات المقدمة للأفراد من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين لتكون أكثر سلاسة وكفاءة.

وأفادت «مالية دبي» بأن المتعاملين مع الجهات الحكومية في دبي يتمكنون بالفعل من سداد الرسوم المستحقة عليهم نظير المعاملات الحكومية من خلال بطاقاتهم الائتمانية وعبر تطبيقات السداد الإلكتروني، مبينة أن الاتفاقية مع المصرف المركزي ستتيح توسيع الخدمة لتشمل تسديد قيمة المعاملات عبر الخصم المباشر من حساباتهم المصرفية لدى مختلف البنوك العاملة بالدولة من خلال أنظمة الدفع التابعة للمصرف المركزي.

توقعات بارتفاع عدد البنوك إلى نحو 15 بنكاً خلال أشهر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news