طيران الإمارات توسع شبكتها في أوروبا

المصدر: دبي - وام

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى بودابست 21 أكتوبر المقبل وإلى بولونيا ودوسلدورف وهامبورغ 1 نوفمبر المقبل وإلى ليون 4 نوفمبر المقبل.

وبذلك يرتفع عدد الوجهات الأوروبية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 31 مدينة لتوفر لعملائها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.

ومع إضافة الوجهات الخمس الجديدة يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 99 وجهة وتواصل الناقلة الاستئناف التدريجي لعمليات نقل الركاب مع حرصها على سلامة وصحة المسافرين والموظفين والمجتمعات.

وستعمل رحلات طيران الإمارات إلى بودابست وليون يومي الأربعاء والسبت في حين ستعمل رحلات الناقلة بين دبي وبولونيا ودوسلدورف وهامبورغ يومي الجمعة والأحد وستخدم الناقلة الوجهات الخمس بطائرات البوينج 777-300ER.

ويمكن حجز الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو تطبيق طيران الإمارات أوعن طريق وكلاء السفر أو مكاتب المبيعات ومراكز اتصال طيران الإمارات ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسائحين الدوليين.

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