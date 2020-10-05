استدعاء 905 سيارات من 4 طرز لتصليح عيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - ابوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن استدعاء 905 سيارات لتصليح عيوب تصنيعية، تشمل 902 سيارة من طرازي «كرايسلر جراند فويجر» و«دودج نيترو»، إضافة إلى ثلاث سيارات من طرازي «لنكولن أفياتور» و«فورد إكسبلورر».

وأفادت الوزارة في تقرير، بأن سيارات «كرايسلر جراند فويجر» المشمولة بالاستدعاء لدواعي السلامة، تشمل موديلي 2008 -2010، بينما مركبات «دودج نيترو» تشمل موديلات 2007-2011 المصنعة في الولايات المتحدة، وذلك بالتعاون مع شركة المشروعات التجارية، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «كرايسلر» و«دودج» في الدولة.

وأوضحت «الاقتصاد» أن الاستدعاء يعود إلى أنه في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء، قد يكون شعار وسادة السائق الهوائية مفكوكاً أو منفصلاً، وبالتالي ربما يؤدي ذلك إلى عدم بقاء الشعار أو المثبتات أو كليهما ملتصقاً بغطاء الوسادة أثناء فتح الوسادة، كما من المحتمل أن يصبح مثبت الشعار أو الشعار المفكوك جسماً مقذوفاً أثناء الاصطدام مع فتح وسادة السائق الهوائية.

وأشارت إلى أن شركة المشروعات التجارية ستبادر بالاتصال مع المتعاملين المعنيين لإبلاغهم بهذا الاستدعاء لإحضار مركباتهم لفحص شعار وسادة السائق الهوائية لإزالته كإصلاح مؤقت، على أن يتم القيام بهذا الإجراء مجاناً.

وبالنسبة لسيارات «لنكولن أفياتور» و«فورد أكسبلورر» المشمولة بالاستدعاء، بينت الوزارة أنها تشمل المركبات من موديل 2020 المصنعة في الولايات المتحدة، بهدف تشديد الإحكام في عزم الدوران لمجموعة المقاعد الخلفية في الصف الأمامي، وذلك بالتعاون مع شركة الطاير للسيارات، و«بريميرر موتورز».

الاستدعاء يشمل 3 سيارات من «لنكولن أفياتور» و«فورد إكسبلورر».

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