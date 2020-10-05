«شعاع» تطلق 3 صناديق متوافقة مع «الشريعة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شعاع كابيتال»، أمس، عن إطلاق ثلاثة صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن هذه الصناديق استقطبت ما مجموعه 75 مليون دولار (نحو 275 مليون درهم)، فور إطلاقها.

وأوضحت الشركة في بيان، أن لائحة الصناديق الثلاثة تضم كلاً من «صندوق شعاع للصكوك ذات العائد المرتفع»، و«صندوق نجوم النشط»، و«صندوق نجوم المتوازن».

وأضافت أن هذه الصناديق الجديدة تمتاز بكونها أول الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يتم إطلاقها في سوق أبوظبي العالمي وفق هيكلية شركات الخلايا المدمجة (ICC)، متوقعة أن تشكل هذه الصناديق أحد أكبر المنصات الاستثمارية في سوق أبوظبي العالمي، ومصدراً رئيساً لأنشطة «شعاع» في هذه السوق.

ومن المقرر أن يستثمر «صندوق شعاع للصكوك ذات العائد المرتفع» في محفظة متنوعة من الصكوك، بما في ذلك الصكوك ذات العائد المرتفع، واستثمارات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وغيرها من الصناديق الاستثمارية المعتمدة من قبل مستشاري الشريعة المختصين، في حين سيستثمر «صندوق نجوم النشط» و«صندوق نجوم المتوازن» في محفظة عالمية من الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية واستثمارات الدخل الثابت وأدوات الاستثمار قصيرة الأجل ذات السيولة المرتفعة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«شعاع كابيتال»، جاسم الصديقي: «نشهد نقصاً في وفرة الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مقارنة بالطلب المتزايد على منتجات التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم، ويرجع ذلك إلى عدم وجود عدد كاف من مديري الصناديق القادرين على تقديم مجموعة واسعة من الخيارات في مجال الأدوات المالية الإسلامية، أضف إلى ذلك أن الصناديق المتاحة حالياً هي إما صناديق بحجم محدود للأصول المدارة أو صناديق مغلقة، ما انعكس على محدودية الخيارات من الاستراتيجيات الاستثمارية».

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